أحمد كريمة: المرأة غير مطالبة بفريضة الجمعة

أوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم صلاة الجمعة للمرأة، قائلًا: "المرأة المسلمة غير مطالبة بأداء صلاة الجمعة، بل هي فريضة على الذكور فقط".وأضاف كريمة، خلال برنامج «نور النبي» الذي يقدمه حمدي رزق على قناة « صدى البلد»، أن الإسلام أباح للمرأة أن تصلي الجمعة في المسجد ولكن لم يفرضه عليها.وأوضح، أن المرأة تصلي في المسجد خلف صفوف الذكور والأطفال، متابعا: "أنه لا بأس إن صلت خلف الستار مثلما هو مستحدث حاليا ببعض المساجد".