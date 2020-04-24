أحمد كريمة يوضح أحكام تصدق المرأة من مالها ومصروف زوجها

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، ويجوز لها التصرف فى أموالها دون الرجوع للزوج.وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج «نور النبي» الذي يقدمه حمدي رزق على قناة «صدى البلد»، أن المرأة فى الإسلام لها ذمة مالية مستقلة ويجوز له التصدق بدون الرجوع إلى زوجها.وأوضح، أن المرأة لا تستطيع التصرف أو التصدق فى أموال الزوج دون علمه، لكن يجوز لها التصرف فقط في ثلث المصروف الذي يعطيه لها الزوج وتتصدق به دون علمه، أما إذا أذن لها فيجوز لها التصدق بما تريد.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.