«طالب بمحاكمة عادلة».. وفاة شاب تركى فى سجون أردوغان

أعلن موقع «تركيا الآن» اليوم الجمعة، وفاة سجين تركي شاب، داخل سجون الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد دخوله في إضراب عن الطعام لمدة 297 يومًا، للمطالبة بمحاكمة عادلة بدلًا من التهم السياسية التي تلقيها السلطة عليه.وذكر الموقع أن الشاب الذي لم يتجاوز عمره 28 عامًا، يدعى مصطفى كوجاك، أضرب عن الطعام مدة 297 يومًا لمطالبته بمحاكمة عادلة، بعد إتهامه بالاشتراك في محاولة الانقلاب المزعوم، وتم اعتقاله في السجن المغلق بإزمير.ولفت الموقع إلى أن كوجاك، أجرى بالأمس اتصالًا هاتفيًا مع أسرته، وقال: "لم أعد أستطيع التنفس بعد، ليس لدي الكثير من الوقت، أنا في حالة سيئة للغاية، أصبحت قدمي حمراء وبها تجمعات دموية، وجسمي متورم، معدتي متورمة دائمًا، لم أعد أقدر على التنفس".