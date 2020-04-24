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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كيف تكون تلاوة القرآن مثمرة في شهر رمضان؟.. أحمد كريمة يجيب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:16 م
الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
رباب الأهواني
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قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الله تبارك وتعالى، أمرنا بقراءة القرآن الكريم، بتدبر وتمعن، كما جاء في الآية 24 من سورة محمد.

وأضاف أحمد كريمة، خلال برنامج «نور النبي» الذى يقدمه حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»، أن المسلم مأمور بقراءة القران بتدبر، مستشهدًا بقوله تعالى، "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها".

وأوضح فضيلة الدكتور أحمد كريمة، أن القرآن الكريم، جمال أوجه، يحمل عدة دلالات، لذلك لا يأتى عصر إلا وجاء القرآن مفسرا له.

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