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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب حزب الشعب الجمهوري يصف حكومة أردوغان بـ«المسوخ»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:51 م
فايق أوزتراك
فايق أوزتراك
أبوزيد على
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انتقد نائب حزب الشعب الجمهوري التركي والمتحدث الرسمي باسم الحزب، فايق أوزتراك، رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لتغيبه عن احتفالات الذكرى المئوية للجمعية الوطنية التركية بالبرلمان التركي، ووصف أعضاء حزب العدالة التنمية الحاكم برئاسة أردوغان بـ المسوخ، بحسب ما ذكره موقع تركيا الآن.

ونقلت صحيفة «جمهورييت» التركية عن أوزتراك قوله "ليس من الصواب الإدعاء بأن الرؤوساء السابقين لم يحضروا أيضًا احتفالات يوم 23 أبريل التي كانت تعقد في الجمعية من وقت لآخر، لأنه لم يكن أي شخصًا منهم رئيس حزب سياسي".

وتابع الموقع بأن أوزتراك، قال "أما عن السيد أردوغان فهو الرئيس العام لحزبه، لقد قرر عدم المجيء، ولكن كان ينبغي أن يحضر السيد الرئيس أردوغان الذكرى المئوية للجمعية الوطنية التركية مثلما احترم كل شخص حضر هذا الكيان والسيادة الوطنية".

وأضاف نائب رئيس حزب الشعب أنه "إذا كنا استطعنا أن نحظى بالمجد بين شعوب العالم، واستطعنا أن نحمي استقلالنا، وإذ كنا استطعنا أن نسلم مقاليد السيادة للشعب، فنحن مدينين بكل ذلك للجمعية الوطنية التي تأسست قبل 100 عام وبالطبع نحن مدينون لأول رئيس لها".

وأردف "باستثناء رئيس واحد، حضر جميع الرؤوساء ونواب الأحزاب الاحتفالية التي عقدت في الجمعية الوطنية التركية وذهبوا أيضًا إلى ضريح أتاتورك، ولكن رئيس حزب العدالة والتنمية فضل عدم الحضور إلى الاحتفالات سواء في الضريح أو الجمعية الوطنية التركية، في الواقع رئيس الجمهورية وحزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان مدين باعتذار وتصريح بشأن سبب تغيبه عن حضور هذه الاحتفالات".

واستكمل حديثه: "أقيمت الاحتفالات في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من الوباء وبأقصى قدر من الاهتمام بقواعد المسافة الاجتماعية، لذلك، لا يوجد عذر لعدم حضوره، إلى جانب ذلك، ظهر السيد أردوغان أمام أجهزة التلفزيون مع أطفالنا مساء أمس دون اتباع أي قواعد للمسافة والحماية الاجتماعية، لقد كان مثالًا سيئًا لكل من أطفالنا وأمتنا حيث لم يتبع أي قاعدة".

وقال أيضًا: "بطبيعة الحال، من الغرابة أن يسمح رئيس الهيئة التشريعية المضيفة بتحويل الاحتفالات الأخيرة في المساء إلى ساحة عرض سياسية من قبل أردوغان الذي لم يأتي إلى أي احتفال في الصباح، كما أن هذا تجاهل للشخصيات والقوات الروحية للبرلمان".

واختتم حديثه قائلًا "بالطبع ما حدث من قبل أردوغان لم يفلت من أمتنا، فنحن نعد ما حدث عدم احترام وقلة تقدير لجمعيتنا وشعبنا، وبهذه المناسبة أهنيء أمتنا والعالم الإسلامي بأسره بحلول شهر رمضان الكريم، ونتمنى أن يمر شهر رمضان بصحة وسلام على الجميع".

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