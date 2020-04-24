الصحة العالمية: 27 ألف إصابة بكورونا في إفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة الإفريقية، قد تجاوز 27 ألف حالة، فيما تسببت العدوى بوفاة أكثر من ألف ومئتي مصاب.وكتب الفرع الإقليمي لإفريقيا بالمنظمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة إصابة بفيروس "كوروفيد-19" حتى اليوم، تماثل أكثر من 7 آلاف منها للشفاء، في وقت سجلت فيه 1200 حالة وفاة".وعلى الصعيد العالمي، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين وخمسمئة ألف شخص، توفي منهم أكثر من 175 ألفا.