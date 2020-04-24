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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرتزقة السوريون في ليبيا: أردوغان خدعنا ولم يعطنا أي أموال

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:22 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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كشف موقع «أحوال» التركي، عن المشاكل التي يواجهها الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب تجنيد السوريين للقتال كمرتزقة في ليبيا، رغم المغريات المقدمة لهم.

وقال الموقع إن المخابرات التركية تلجأ إلى أسلوب التخويف والتهديد بالموت لمن لا يلتحقون بصفوف المرتزقة، بالإضافة إلى تقديم مغريات عديدة كمنح الجنسية التركية لأي مرتزق يستمر في القتال في ليبيا لمدة 6 أشهر أو أكثر.

ولفت الموقع إلى أن اعتماد أردوغان على المرتزقة في ليبيا لتنفيذ أغراض سياسية وعسكرية أصبح يثير علامات استفهام، ويدل على سلوكيات انتهازية، على حد وصفها.

كما نوه الموقع على أن اندفاع أردوغان بشكل جنوني باتجاه ليبيا، لاستغلال الصراعات داخل ليبيا.

وكان الجيش الليبي ألقى مؤخرا القبض على عدد من المرتزقة السوريين، الذين يقاتلون في صفوف قوات الوفاق في محوري بوسليم والهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

واعترف المرتزقة المقبوض عليهم في مقاطع مصورة نشرتها حسابات الجيش الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام تركيا بتجنيدهم ونقلهم إلى القتال ضد الجيش الليبي، مقابل الحصول على راتب شهري بـ 2000 دولار.

وتحدث المقاتلون عن تفاصيل الرحلة التي انتهت بهم داخل جبهات القتال بليبيا، وأكدوا أنه تم نقلهم من مدينة إدلب نحو مطار إسطنبول التركي مرورا بمدينة غازي عنتاب ثم إلى مطار معيتيقة بطرابلس، حيث تم نقلهم عبر حافلات إلى محاور المعارك بالعاصمة طرابلس.

وقال أحدهم: "أنصح المقاتلين السوريين بعدم القدوم إلى ليبيا، فنحن تم خداعنا ولم يعطونا 2000 دولار".

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