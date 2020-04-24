فتح طريق «القطامية- العين السخنة» بعد غلقه بسبب الطقس

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أنه تم فتح طريق القطامية- العين السخنة أمام حركة المرور، بعد غلقه عدة ساعات بسبب الطقس السيئ.وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن أنه تم غلق طريق القطامية- العين السخنة، وطريق الكريمات لوجود عاصفة ترابية، وتهيب الادارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.واتخذت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.