محمد هنيدى ضيف أولى حلقات «اغلب السقا» الليلة

في أولي حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم، يظهر الفنان محمد هنيدي كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج "اغلب السقا" الذي تعرضه "mbc مصر" الليلة في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.يُعرض برنامج "اغلب السقا" على "mbc مصر" يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.