محافظ القليوبية يوزع أدوات التعقيم على العمال بالشوارع: كلنا واحد

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، شوارع المحافظة أمس الخميس؛ للاطمنئان على تطبيق حظر التجوال وأعمال النظافة ورفع الاتربة بشوارع مدينة بنها.وفي لفتة إنسانية وزع المحافظ أدوات التطهير والتعقيم على عمال النظافة وعمال تحسين البيئة بالشوارع الرئيسية، موجهًا الشكر لكل العاملين على الجهد المبذول قائلًا: "كلنا واحد".وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع مدينة طوخ وبنها، حيث تابع اعمال رفع القمامة ورافقه عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولًا بأول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال في قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير.وأكد أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.وناشد المحافظ المواطنين بالحد من الخروج في أماكن التجمعات والبقاء في منازلهم قدر المستطاع حتى تمر هذه الفترة المؤقتة لحماية أنفسهم وأولادهم من خطر فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتخذ الاجراءات القانونية ضد أي مواطن يخالف التعليمات والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة للحد من انتشار الفيروس.