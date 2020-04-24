«السمبوسة» وجبة رمضان الرسمية.. إليكِ الطريقة
الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:01 ص
نور أيمنطباعة
مع كل عام من قدوم شهر رمضان، هناك بعض الوجبات التي تعد من أساسيات سفرة الإفطار، وتعتبر السمبوسك ضمن هذه القائمة، ولذلك نقدم طريقها تنفيذها لكم بحسب موقع الطهي "كوك باد".
المكونات
لفة من السمبوسة الجاهزة.
بصلة كبيرة مفرومة
نصف كيلو لحم مفروم.
جزر مقطع وبازلاء مسلوقة
بقدونس أخضر مفروم.
2 ملعقة كبيرة زيت.
نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة وملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
يسخن الزيت ويضاف له البصل ويقلب حتى يذبل، ويضاف له الجزر ويقلب ل 3 دقائق، ثم ضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود والبهارات.
يقلب الخليط حتى يُصبح لون اللحم بنيًا، ثم يغطي القدر، ويترك اللحم على نار هادئة حتى تنضج مع التقليب المستمر، ويصب اللحم في وعاء، ويترك ليبرد ثم يضاف البازلاء والبقدونس ويقلب جيدًا.
وأخيرا يفرد ورق الجعين من السمبوسك الجاهزة ويوضع الحشو في طرف الورقة، وتلف على شكل مثلث، وتقلي في زيت غزير ومغلٍ، حتى يُصبح لونها ذهبيًا.
المكونات
لفة من السمبوسة الجاهزة.
بصلة كبيرة مفرومة
نصف كيلو لحم مفروم.
جزر مقطع وبازلاء مسلوقة
بقدونس أخضر مفروم.
2 ملعقة كبيرة زيت.
نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة وملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
يسخن الزيت ويضاف له البصل ويقلب حتى يذبل، ويضاف له الجزر ويقلب ل 3 دقائق، ثم ضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود والبهارات.
يقلب الخليط حتى يُصبح لون اللحم بنيًا، ثم يغطي القدر، ويترك اللحم على نار هادئة حتى تنضج مع التقليب المستمر، ويصب اللحم في وعاء، ويترك ليبرد ثم يضاف البازلاء والبقدونس ويقلب جيدًا.
وأخيرا يفرد ورق الجعين من السمبوسك الجاهزة ويوضع الحشو في طرف الورقة، وتلف على شكل مثلث، وتقلي في زيت غزير ومغلٍ، حتى يُصبح لونها ذهبيًا.