«السمبوسة» وجبة رمضان الرسمية.. إليكِ الطريقة

المكونات

طريقة التحضير

مع كل عام من قدوم شهر رمضان، هناك بعض الوجبات التي تعد من أساسيات سفرة الإفطار، وتعتبر السمبوسك ضمن هذه القائمة، ولذلك نقدم طريقها تنفيذها لكم بحسب موقع الطهي "كوك باد".لفة من السمبوسة الجاهزة.بصلة كبيرة مفرومةنصف كيلو لحم مفروم.جزر مقطع وبازلاء مسلوقةبقدونس أخضر مفروم.2 ملعقة كبيرة زيت.نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة وملح وفلفل أسود.يسخن الزيت ويضاف له البصل ويقلب حتى يذبل، ويضاف له الجزر ويقلب ل 3 دقائق، ثم ضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود والبهارات.يقلب الخليط حتى يُصبح لون اللحم بنيًا، ثم يغطي القدر، ويترك اللحم على نار هادئة حتى تنضج مع التقليب المستمر، ويصب اللحم في وعاء، ويترك ليبرد ثم يضاف البازلاء والبقدونس ويقلب جيدًا.وأخيرا يفرد ورق الجعين من السمبوسك الجاهزة ويوضع الحشو في طرف الورقة، وتلف على شكل مثلث، وتقلي في زيت غزير ومغلٍ، حتى يُصبح لونها ذهبيًا.