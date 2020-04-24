رئيس الوزراء: المجر تخفف العزل وتركز على الوقاية من كورونا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، للإذاعة الرسمية اليوم الجمعة إن المجر تعتزم النظر في إجراءات العزل العام الراهنة، التي تفرض حظر تجول شاملا على السكان اعتبارا من مطلع مايو.وأضاف أن إجراءات جديدة ستركز على كبار السن والمرضى وقاطني المدن الكبيرة، نظرا لأن هؤلاء معرضون لخطورة الإصابة أكثر من غيرهم.