«الحضرى» يكشف حقيقة زواجه عرفيًا من فنانة مشهورة (فيديو)

واجهت شخصية "شيخ الحارة" (المجهولة)، الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب السابق، بأنه تزوج عرفيًا من فنانة مشهورة، ثم انتهى الموضوع عندما علمت زوجته الرسمية بذلك.ورد الحضري ضاحكا: "والله ما حصل والعيش والملح ما حصل"، ومع إصرار شيخ الحارة أنه تزوج عرفيا، قال الحضري:"بحلفلك محصلش"، فواصل شيخ الحارة، قائلا: "اتجوزت فنانة وكانت ماشية وراك في كل الماتشات ومراتك قفشتك، أنا حاسس إن حرارتك عليت"."شيخ الحارة" برنامج رمضاني ترفيهي، تقدمه هذا العام المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، ويقوم باستضافة نجوم الفن والرياضة والسياسة والإعلام، لتواجههم بالعديد من الأسئلة عن مواقف في حياتهم الخاصصة وفي العمل.