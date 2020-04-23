قال فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: «اجعلوا من شهرِ رمضان الكريم فرصةً للتضرُّعِ إلى الله عزَّ وجلَّ أن يُزيحَ هذا الوباءَ، فالمؤمنُ ليس له ملجأ غيرَ الله تعالى يلجأُ إليه ويطمعُ في رحمته وعفوه، ولا ينفكُّ المسلمُ مُفتقِرًا إليه في جلبِ المنافعِ، ودفعِ المضارِّ، والأخذِ بالأسبابِ، إن أصابتْه سرَّاءُ كان من الشاكرينَ، وإن أصابته ضراءُ كان من الصابرينَ.. وعليكم بحسن الظن بالله».وأضاف فضيلة الإمام الأكبر: «ثقوا بأنه سبحانه سيرفع البلاء وستعود حياة الناس إلى طبيعتها دينًا ودنيا، فهو سبحانه القائل عن نفسه في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي».وننشر لكم دعاء اليوم الأول من شهر رمضان الكريم..الله أكبر الله أكبر الله أكبرالحمد لله الذي أذهب شعبان وجاء برمضانهلالُ يُمنٍ وبركة..اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآناللهم سَلِّمْنَا لرمضان وسَلِّمْ رمضان لنا، وسلم منا شهر رمضان وتقبله منا.