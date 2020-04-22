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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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نجم الزمالك السابق: كهربا سيفشل مع الأهلي
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:30 م
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توقع أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، عدم نجاح محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.
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