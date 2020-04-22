كاتب صحفى: السيسى فتح الباب أمام المستثمرين للعمل فى سيناء

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض تفاصيل كثيرة عن التنمية في سيناء، وقدم رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" والمذاع عبر فضائية "on"، أن الرئيس فتح الباب أمام المستثمرين ورجال الأعمال للعمل في سيناء.وتابع: "أتمنى أن يلبي رجال الأعمال والمستثمرين ويترجموا تصريحات الرئيس للاستثمار في سيناء، وخاصة بعد إعلانه الاستثمار فيها بـ600 مليار جنيه"، مضيفا: "يحسب للرئيس أنه بدأ التعمير في سيناء"، لافتا إلى أن مشروع أنفاق قناة السويس أمن قومي حقيقي.