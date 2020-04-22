رمضان 2020.. القناة الناقلة لمسلسل «البرنس»

اختارت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، قناة "dmc"، لتكون القناة العارضة لمسلسل البرنس الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، ويقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، بينما لم يتم تحديد التوقيت الخاص بالمسلسل حتي الآن، ما إن كان سيعرض على موعد أذان المغرب أم سيتم عرضه في منتصف الليل.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يعرض للفنان محمد رمضان مسلسل على القناة نفسها، بعدما عُرض له في رمضان قبل الماضي مسلسل "نسر الصعيد"، والذي شارك في بطولته عائشة بن أحمد ودرة، وأيضا مسلسل "زلزال"، والذي شاركت فيه الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد المصري وهنادي مهنا في رمضان 2019.ويعد المسلسل هو التعاون الثاني بين الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي بعد مسلسل "الأسطورة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وقد أثار جدلًا وقتها لم يحدث في تاريخ الدراما التليفزيونية من قبل، وشارك في بطولته الفنانة فردوس عبدالحميد، والفنان هادي الجيار، والفنانة روجينا، والفنانة مي عمر.ويعتبر محمد رمضان هو ثاني فنان بعد الزعيم عادل إمام في انتهاء تصوير المسلسل بشكل نهائي، ليحصل على وقت من الراحة منذ انتهاء التصوير في منطقة الجونة، بينما يقوم حاليًا المخرج محمد سامي عمل المونتاج والمكساج للمسلسل من أجل تسليم الحلقات النهائية الخاصة بالعمل إلي القناة العارضة وهي dmc، التي حصلت علي الحقوق حصريًا.وأطلق رمضان بصحبة المخرج محمد سامي عددًا من الأغنيات الدعائية للمسلسل من بينها أغنيات للمطرب الشعبي حسن شاكوش والمطرب عمر كمال، والمطرب أحمد سعد الذي أصدر أغنيتين ويتبقي لما يقرب من 10 أغنيات أخرى، إضافة إلى الطفلة ملك محمد التي انتهت من تسجيل أغنية من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع موسيقى لعادل حقى.مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى، وعدد آخر من الفنانين والفنانات وتدور أحداثه فى إطار شعبى مشوق حول صراع بين عائلة وأشقاء.