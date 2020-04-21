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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بإشعال النيران في كلية السياحة بمصر القديمة للمحاكمة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:22 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، المتهمين بإشعال النيران داخل خزينة كلية السياحة والفنادق بغرض سرقتها، إلى محكمة الجنايات.

وقال المتهمون إنهم كانوا يمرون بضائقة مالية، فاختمرت في ذهنهم فكرة سرقة الخزينة، ولكنهم فشلوا عقب إشعال النيران في الباب الخاص بالغرفة، وشعروا بالخطر، واكتشاف أمرهم فتراجعوا عن الخطة، وحاولوا إخماد الحريق قبل تفاقم الخسائر.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين حاولوا إشعال النيران لإلهاء العاملين والطلاب في الكلية ومحاولة سرقة الخزينة، ولكنهم فشلوا وتم اكتشاف الواقعة.

وأظهرت كاميرات المراقبة المتهمين وهم بحوزتهم بنزين وثقاب، وأشعلوا النيران في باب الغرفة، ثم توجهوا مع الإدارة لسرعة إخماد الحريق وطلب المطافئ عقب فشلهم في إجراء عملية السرقة.

وتبين من تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد نشوب النيران في غرفة الخزينة المالية في كلية سياحة وفنادق بمنطقة المنيل، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة، تم كشف غموض الواقعة.

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