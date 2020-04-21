توزيع 21158 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الشكر لرجال الاعمال والمجتمع المدنى والأفراد على استجابتهم خلال الأيام الماضية، وتعاونهم ومشاركتهم المجتمعية الفاعلة من خلال المساهمة بالتبرعات المالية والعينية لتقديم المساعدات وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا.جاء ذلك إدراكا منهم لأهمية روح التكاتف الاجتماعى ومراعاة للظروف الحالية التى يشهدها الوطن مع تداعيات مواجهة فيروس كورونا وتوزيع 21158 كرتونة مواد وسلع غذائية.أوضح محافظ مطروح أن هدية رمضان تم توزيعها من خلال رؤساء المدن والقرى تضمنت توزيع 10 آلاف كرتونة بمدينة وقرى مرسى مطروح، 4050 كرتونه بمدينة وقرى الحمام، 428 كرتونة بمدينة وقرى العلمين، 680 كرتونه بمدينة وقرى الضبعة، 2650 كرتونة بمدينة وقرى النجيلة، 1830 كرتونة بمدينة وقرى برانى، 820 كرتونة بمدينة وقرى السلوم، بالإضافة إلى 700 كرتونة لقرية جارة أم الصغير بسيوة.