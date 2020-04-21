أمر بضبط متهم بالشروع في قتل بائع بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار عاطل شرع في قتل بائع بسلاح أبيض فى مشاجرة بينهم بالبساتين.تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بشارع المزارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن نشوب المشاجرة أثناء محاولة المجني عليه الدفاع عن فتاة، لقيام المتهم بمعاكستها.ونشبت بينهما مشاجرة أسفرت عن إصابة البائع بجروح قطعية في الرقبة، خلالها البائع على يد عاطل بعدما طعنه بسلاح أبيض، حٌرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.