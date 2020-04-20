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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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للحوامل.. كيفية فقدان الوزن أثناء الرضاعة الطبيعية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:39 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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الرضاعة الطبيعية تتطلب تغذية إضافية، ما يجعل الأكل الصحي لا يقل أهمية عن الأدوية ومتابعة الدكتور بعد الحمل، ومقارنة بالنساء اللاتي لا يستهلكن طاقة، فإن النساء اللواتي يرضعن من الثدي يستهلكن 400 إلى 500 سعر حراري يوميًا لإنتاج الكمية الكاملة من الحليب التي يحتاجها معظم الأطفال منذ الولادة وحتى 6 أشهر، يجب أن يأتي ثلثها من الوجبات والوجبات الخفيفة التي تحتوي على الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية الخمس.

وتأتي السعرات الحرارية المتبقية من الوزن المكتسب أثناء الحمل، بينما تجد العديد من النساء أن الرضاعة الطبيعية تساعدهن على فقدان الوزن، حيث يختلف فقدان الوزن بين الأمهات حسب النشاط البدني، وكمية الوزن المكتسب أثناء الحمل ومقدار إنتاج حليب الثدي.

فقدان الوزن التدريجي البطيء بمقدار 1 رطل في الأسبوع أو 4 رطل في الشهر هو هدف آمن للأمهات المرضعات اللواتي يرغبن في العودة إلى وزنهن قبل الحمل، وقد تقلل النساء اللواتي يتناولن أقل من 1800 سعر حراري يوميًا من كمية الحليب التي تصنعها أجسامهن.

وأشار أطباء، إلى أن الإجهاد والقلق والتعب يمكن أن يقلل أيضًا من إنتاج الحليب، لذا فينصح الخبراء وفقًا لما ذكره موقع "healthline" الطبي، بضرورة الاسترخاء، مع تناول الوجبات الخفيفة.

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