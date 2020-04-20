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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جامعة القاهرة: «اللي بتتكلم عليه حنين حسام كان في فيلم مع ممثلة شهيرة»

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:28 م
حنين حسام
حنين حسام
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن ما فعلته الطالبة بكلية الآثار حنين حسام، الملقبة بـ فتاة "التيك توك" عقوبته تصل الفصل النهائي من الجامعة.

وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن دعوتها الفتيات للتحدث عبر تطبيق "التيك توك" أو الإنستجرام مقابل مبالغ مالية "جريمة"، موضحا أن رئيس الجامعة تلقى عددا كبيرا من الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب كونها طالبة في كلية الآثار.

وأشار إلى أن ما تقدمه الدراما والأفلام هو ما أوصلنا إلى ذلك، معقبًا: "اللي هي بتكلم عليه كان في فيلم كلمني شكر، ومع ممثلة شهيرة".

وقرر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات بالجامعة، لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال الخشت، في بيان رسمي صادر عن جامعة القاهرة، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتمائها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، خلال الساعات الماضية بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الإسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدًا على أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

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