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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الإسماعيلية: أشكر المواطنين على التزامهم بالإجراءات الوقائية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:26 م
اللواء شريف بشارة
اللواء شريف بشارة
رباب الأهواني
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قال اللواء شريف بشار، محافظ الإسماعيلية، إنه تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة، لافتًا إلى التزام مواطني الإسماعيلية باتباع التعليمات، بعدم التواجد في الحدائق، وعدم النزول بالشواطئ.

ووجه محافظ الإسماعيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الإثنين، الشكر والتقدير لأهالي الإسماعيلية على التزامهم التام بكل القرارات والتعليمات ووعيهم الكامل في الحرص على التباعد الاجتماعي يوم شم النسيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما وجه الشكر إلى ضيوف الإسماعيلية المعتادين على زيارة المحافظة يوم شم النسيم، لاستجابتهم وتعاونهم بعدم الاحتفال هذا العام والالتزام بالتعليمات لتخفيف العبء علينا.

وأوضح أنه تمت متابعة كل الطرق والأماكن المحيطة بالمنتزهات، متابعًا: "كل الناس على دراية أن هذا في الصالح العام ولصالح المواطن وبلدنا، وأدعو للاستمرار بنفس الحرص والوعي حتى تمر هذه الأزمة على خير".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ732 متعافى.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة.

وفي إطار تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة المصرية، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم، مؤكدة أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.

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