سهير عثمان: الإرهابية ستستمر فى بث الشائعات أبد الدهر





علقت الدكتورة سهير عثمان، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، على أكاذيب جماعة الإخوان، واستخدامها فيديوهات قديمة وبثها من جديد على أنها فيديوهات جديدة للتحريض ضد الدولة المصرية.وقالت الدكتورة سهير عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news" مع الإعلامية ريهام السهلي: "إن هذا الوقت هو وقت الأكاذيب والشائعات، حيث يعيش العالم أجمع أزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا، وليست مصر فقط"، مشيرة إلى أن الوقت الذي نعيشه الآن يمثل بيئة خصبة لنمو مثل هذه الشائعات.وأوضحت أن إصرار الجماعة الإرهابية على ترويج الشائعات والأكاذيب سيستمر أبد الدهر، متابعة: "طول ما مصر في المقدمة وقادرة على الوقوف في وجه الأزمات والمشكلات التي تواجهها، سيكون هذا رد الجماعة الإرهابية دائمًا".وأشارت إلى أن هدف الشائعة هو نشر البلبلة، مبينة أن الشائعة تقوم في الأساس على جزء من الحقيقة، مثل بث فيديو الذي سبق ونُشر منذ 7 أعوام، وفي مناسبة تختلف تمامًا عن المناسبة التي تروج لها الجماعة الإرهابية.وأردفت: "صناعة أي شائعة تبدأ من حقيقة، لكن يتم إضفاء بعض المعلومات الزائفة لتحقيق هدف مُعد مسبقا".