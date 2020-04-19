خالد الجندي: تاريخ الأقباط أبيض.. لم يخرج منه متطرف أو إرهابي

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المواطنين بتوخي الحذر من الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى غزو العقول عبر مواقع السوشيال ميديا والتصدي للمتشددين.وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية TeN أن ما يفعله المتطرفون محاولة لغزو العقول، موضحا أن تاريخ الأقباط في مصر ناصع البياض ويكفي أنه لم يخرج منهم متطرف أو إرهابي، موضحا أن الإسلام محبة وأخوة ويأمر المسلم بالتضحية بحياته لإنقاذ غيره فالإسلام يأمر بحماية غير المسلم ومعاملته بالبر، وأن شم النسيم هو عيد المصريين منذ الفراعنة وعلى الجميع أن يحتفل به.وقال الإعلامي عمرو عبدالحميد في ختام مداخلة الشيخ خالد الجندي: "ينفع أقولك كل سنة وأنت طيب" ورد الشيخ:"طبعا وكل عام والمصريين بخير".وأكد الجندي أن منتقدي شيخ الأزهر لتهنئته الأخوة الأقباط بعيدهم هم لقطاء السياسة العالمية ويسعون للوقيعة بين المصريين في هذا الوقت، فهؤلاء يعانون من التعصب والكراهية وهو أخطر من كورونا.