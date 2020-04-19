نقل 34 مهاجرًا للحجر الصحى فى عبارة قبالة السواحل الإيطالية

تم نقل 34 مهاجرًا على متن سفينة الإنقاذ الإسبانية (إيتا ماري) إلى عبارة خاصة، قبالة ساحل باليرمو الإيطالي لإخضاعهم لحجر صحي لمدة أسبوعين، لاستبعاد أي إصابات بفيروس كورونا.وذكر خفر السواحل الإيطالي أن المجموعة كانت تضم حوالي 145 مهاجرا، تم إنقاذهم من قبل السفينة التابعة للمنظمة غير الحكومية الألمانية "آلان كوردي" ونقلهم إلى العبارة "رافايل روباتينو" الخاصة، وجاء هذا الإجراء غير العادي بعد أن ذكرت الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانها استقبال مهاجرين يتم إنقاذهم، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.وتقع العبارة على بعد ميل بحري واحد، قبالة ميناء باليرمو، ولم يتضح المكان الذي سينتهي إليه المهاجرون بعد الحجر الصحي، على الرغم من أن التوزيع في بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي أمر محتمل، وكانت إيطاليا ومالطا قد أغلقتا موانئيهما أمام المهاجرين مرجعتين ذلك إلى صعوبات مفروضة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، مما أثار انتقاد من جانب منظمات حقوقية.