أحمد موسى يشيد بالتجربة الألمانية فى مواجهة «كورونا»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التجربة الألمانية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد يجب تدريسها.وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الألمان نجحوا في السيطرة على عدوى كورونا"، لافتًا إلى أن ألمانيا تحاصر الفيروس بشكل كبير.وأشار إلى أن ألمانيا بدأت التفكير في إعادة الحياة مرة أخرى، ولكن ذلك بعد التزام المواطن الألماني الذي اتبع إرشادات حكومته.وتابع: "كل طبيب أو ممرض يحتاج إلى المساندة وعدم الضغط عليه وعلينا الفترة القادمة تقديم الدعم المعنوي إلى الأطقم الطبية".وأكد أن الأطقم الطبية أبطال، لافتا إلى أنهم يتعرضون للإصابة بكورونا؛ لأنهم في الصفوف الأولى المواجهة للفيروس.