هالة صلاح: لا إصابات بـ«كورونا» بين أطباء قصر العينى الفرنساوى

قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة القاهرة، إنه تمت مراجعة الحالات المحجوزة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، خلال الأسبوع الماضي، وبعض الحالات تم شفاؤها وخروجها من المستشفى، لافتة إلى أن حالات الحضانات كانت مستقرة، وتم تقييم باقي الحالات لنقلها للعناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي ومستشفى المنيل التخصصي.وأضافت هالة صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية خاصة ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه لا يوجد أي إصابات بين الفرق الطبية متمثلة في الأطباء والتمريض داخل مستشفى قصر العيني الفرنساوي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي تمامًا، وتعقيمه وتجهيزه لتحويله لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا والمشتبه في إصابتهم.وأكدت عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة القاهرة، أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي مجهز على أعلى مستوى، وبه نحو 1000 سرير تقريبًا، و120 سرير عناية مركزة، وتنطبق عليها جميع مواصفات مستشفى العزل.وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما جرى تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، غير صحيح.وأضاف المركز، في بيان، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها.وأوضح أن المستشفى خالٍ تمامًا من أي حالات مصابة بفيروس كورونا، مُشيرةً إلى أن عملية إخلاء المستشفى من المرضى جاءت نتيجة لاختيارها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس، مُشددا على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء مسح طبي شامل لجميع المرضى بقصر العيني الفرنساوي قبل نقلهم، وقد تم التأكد من سلامتهم.