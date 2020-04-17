بسمة وهبة تهاجم عبدالله الشريف: «بتصرف ملايين على رغباتك الجنسية»

شنت الإعلامية بسمة وهبة هجومًا حادًا على الإخواني الهارب عبدالله الشريف، أحد مقدمي برامج قناة الشرق الإخوانية، بعد افتضاح أمر علاقاته النسائية وحديثه المخل مع عدد ممن يتواصلن معه عبر هاتفه.وقالت بسمة وهبة خلال برنامجها «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «تعالى يا شيخ ترتر.. تتحدث عن العفة وعدم الاختلاط والبنات وفي الآخر أنت بتكلم واحدة على السوشيال ميديا عشان تقابلها في أحد الفنادق.. أنت متستاهلش نقولك يا شيخنا.. خسارة».وواصلت: «تركيا وقطر بيقبضوك ملايين كتير أوي كدا عشان تشتم بلدنا، اللي هي مش بلدك، عشان أنت خائن».وأرفت: «اكتشفنا إنك بتصرف الفلوس على حجز الفنادق والطيران والبنات.. ترتر يقبض الملايين عشان يصرفها على البنات ورغباته الجنسية.. هو اللاجئين مش أولى بها، ولا شاطر بس تتاجر بالدولارات وتصرفها على البنات وتضحك عليهم.. عدة النصب، الدقن والسبحة والذبيبة، أصبحت غير مقبولة منكم».