محافظ مطروح: ممنوع دخول أتوبيسات الرحلات يوم شم النسيم

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن هناك تجاوب والتزاما كبيرا من قبل المواطنين وأهالى المحافظة، مع إجراءات الحظر وغلق الشواطئ وعدم التجمعات.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": "اتخذنا خطوات استباقية وقرارات بعدم دخول أتوبيسات الرحلات الجماعية.. أهالى مطروح ملتزمون، لكن مشكلتنا مع الناس اللى جايه من خارج مطروح".وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات" أمام الجمهور على مدار يوم الاثنين المقبل، بالإضافة لإغلاقها يومي الجمعة والسبت.ونص القرار على أن توقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار يوم الاثنين، كما يحظر خلال هذا اليوم، تحرك جميع حافلات الرحلات سواء العامة أو الخاصة، كما يحظر مطلقًا خلال ذات اليوم تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.