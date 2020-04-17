علاء حشيش: ارتفاع درجة الحرارة لا يؤثر على كورونا

قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن ارتفاع درجة الحرارة لن يؤثر في حياة فيروس كورونا، حيث إنه ظهر في دول درجة الحرارة والرطوبة بها مرتفعة.وأشار "حشيش"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن تعظيم الإجراءات الاحترازية هو الأمل لتحجيم نشاط فيروس كورونا، وتحديد المصابين وعزلهم، منوها بأن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء، ولكن عن طريق الرذاذ.وشدد مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، على أهمية التباعد الجسدي بين الناس، وغسل الأيدي باستمرار.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.