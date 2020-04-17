14 إصابة جديدة بكورونا في النجف العراقية

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء فحص لـ171 عينة.وقالت الدائرة وفق قناة السومرية نيوز العراقية، إن "مختبر الصحة العامة في النجف قام، اليوم، بإجراء الفحوصات على 171 عينة وتأكيدها من قبل مختبر الصحة المركزي في بغداد، مبينةً أن الفحوصات أثبتت أن 14 عينة منها مصابة بالفيروس.وأضافت: "وبذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الأشرف كما يلي: 275 حالة مؤكدة، 193 شفاء، 5 حالات وفاة"، داعيةً المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية أنفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى".