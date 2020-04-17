رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 إصابة جديدة بكورونا في النجف العراقية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:57 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
طباعة
أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء فحص لـ171 عينة.

وقالت الدائرة وفق قناة السومرية نيوز العراقية، إن "مختبر الصحة العامة في النجف قام، اليوم، بإجراء الفحوصات على 171 عينة وتأكيدها من قبل مختبر الصحة المركزي في بغداد، مبينةً أن الفحوصات أثبتت أن 14 عينة منها مصابة بالفيروس.

وأضافت: "وبذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الأشرف كما يلي: 275 حالة مؤكدة، 193 شفاء، 5 حالات وفاة"، داعيةً المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية أنفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يطالب وزارة الرياضة باتخاذ قرار بشأن بطل الدوري

الصحة: مخزون الدم اليومي 20 ألف كيس.. وتطالب المواطنين بالتبرع

«التعليم» ترد على «تغيير آليات عمل البحث» لطلاب «النقل»

"الصحة": 9 وفيات.. و171 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

دبي تمدد حظر التجول الشامل أسبوعًا بسبب كورونا

الزمالك يطالب وزارة الرياضة باتخاذ قرار بشأن بطل الدوري

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

نتفليكس تعرض بعض أعمالها الوثائقية مجانًا على يوتيوب

خسائر كبيرة لصناعة الكحوليات في جنوب أفريقيا بسبب أزمة كورونا

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقاضاة 2416 صينيا بسبب جرائم تتعلق بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز العطسة القاتلة
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
المزيد

الثقافة

«عُض قلبي ولا تعض جاتوهي».. رد يوسف زيدان على رافضي نقده للشيوخ

«أسرار كورونا».. كتاب يقدم روشتة للوقاية من أخطار الإصابة بـ«كوفيد-19»

مجدي يونس: كتبت«ميراث الجد عثمان» و«باطنه فيه الرحمة» في عزلتي

10 معلومات لا تعرفها عن شيخ الخطاطين محمد حمام