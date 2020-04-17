انخفاض تضخم منطقة اليورو إلى 0.7% في مارس

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، إن معدل التضخم بمنطقة اليورو تباطأ بشدة في مارس إلى 0.7 % على أساس سنوي ليؤكد بذلك تقديرات صادرة في وقت سابق.كما أكد يوروستات تقديراته السابقة لبيانات التضخم الأساسي لتكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة، والتي أشارت أيضا لضعف زيادات الأسعار الشهر الماضي.وقال يوروستات إن التضخم العام تراجع إلى 0.7 % من 1.2 % في فبراير، ليبتعد أكثر عن المستوى المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي عند أقل قليل فحسب من اثنين بالمئة في الأمد المتوسط.وأظهر مؤشر يستثني أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة، ويُطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب لاتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، نمو الأسعار 1.2% على أساس سنوي انخفاضا من 1.3 % في فبراير بما يتماشى مع التقديرات السابقة.