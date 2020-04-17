هانى الناظر يحذر من تناول الفسيخ: يضعف جهاز المناعة

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن ما يُشاع حول أن أكل الفسيخ يقوى جهاز المناعة ويواجه فيروس كورونا كلام غير علمى، معقبًا: "ده كلام تخاريف"، منوهًا بأن أكل الفسيخ وجبة غير صحية، ويجب الابتعاد عنه.وناشد الناظر عبر مداخلة ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، المصريين بعدم تناول الفسيخ لأنه يتسبب في مشكلات عديدة بداية من الجلد وضعف المناعة ويمثل خطورة على الجسم.وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أن كميات الملح الموجودة فى الفسيخ تؤثر على ضغط الدم، والقلب، ومرضى القلب، لافتًا إلى أن أكل الرنجة في شم النسيم لا تسبب مشكلات ولكن يجب تسخينها على النار، مؤكدًا: "نأكل رنجة وبصل وسلطات وأسماك يتم طهيها في المنزل".