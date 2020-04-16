مع فيفي عبده.. تفاصيل برنامج «خلي بالك من فيفي» على MBC مصر
الخميس 16/أبريل/2020 - 01:18 م
محمد مجديطباعة
تُقدم الفنانة فيفي عبده عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان 2020 ، "برنامج خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.
ومن جانبها، قالت الفنانة فيفي عبده إنها تأمل أن تلاقي تجربتها الجديدة النجاح والقبول من جانب المُشاهدين الذين دائما ما إستقبلوا تجاربها المُختلفة في مجال البرامج بمُتابعة كبيرة وخصوصًا أن هذه التجربة هي إمتداد للبرامج الناجحة التي قدمتها عبر شاشة MBC مصر.
وأشارت ساخرة إلى أنها كثيرًا من تعرضت للوقوع في فخ برامج المقالب الكوميدية، وهذه هى التجربة الأولي لها كمُقدمة لهذه البرامج وتتمني أن تكون تجربة مختلفة ومميزة.
يُعرض "برنامج خلي بالك من فيفي" حصريًا على قناة "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُقبل.
ضيوف "برنامج خلي بالك من فيفي" رمضان 2020ويستضيف "برنامج خلي بالك من فيفي" رمضان 2020 عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.
ومن جانبها، قالت الفنانة فيفي عبده إنها تأمل أن تلاقي تجربتها الجديدة النجاح والقبول من جانب المُشاهدين الذين دائما ما إستقبلوا تجاربها المُختلفة في مجال البرامج بمُتابعة كبيرة وخصوصًا أن هذه التجربة هي إمتداد للبرامج الناجحة التي قدمتها عبر شاشة MBC مصر.
وأشارت ساخرة إلى أنها كثيرًا من تعرضت للوقوع في فخ برامج المقالب الكوميدية، وهذه هى التجربة الأولي لها كمُقدمة لهذه البرامج وتتمني أن تكون تجربة مختلفة ومميزة.
يُعرض "برنامج خلي بالك من فيفي" حصريًا على قناة "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُقبل.