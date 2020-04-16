مع فيفي عبده.. تفاصيل برنامج «خلي بالك من فيفي» على MBC مصر

ضيوف "برنامج خلي بالك من فيفي" رمضان 2020

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برنامج خلي بالك من فيفي" حصريًا على قناة "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُقبل.

ويستضيف "برنامج خلي بالك من فيفي" رمضان 2020 عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.ومن جانبها، قالت الفنانة فيفي عبده إنها تأمل أن تلاقي تجربتها الجديدة النجاح والقبول من جانب المُشاهدين الذين دائما ما إستقبلوا تجاربها المُختلفة في مجال البرامج بمُتابعة كبيرة وخصوصًا أن هذه التجربة هي إمتداد للبرامج الناجحة التي قدمتها عبر شاشة MBC مصر.وأشارت ساخرة إلى أنها كثيرًا من تعرضت للوقوع في فخ برامج المقالب الكوميدية، وهذه هى التجربة الأولي لها كمُقدمة لهذه البرامج وتتمني أن تكون تجربة مختلفة ومميزة.يُعرض