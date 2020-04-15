منال عوض: لن أسمح بدخول أحد رأس البر غير قاطنيها.. «هقفلهم عالباب»

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنها لن تسمح لأحد من خارج المحافظة بدخول مدينة رأس البر في شم النسيم.وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها ستقف خلال اليومين المقبلين على بوابات محافظة دمياط لمنع دخول المواطنين من الخارج، وذلك لتجنب التكدس خلال شم النسيم.وأشارت إلى أنه لن يتم السماح لأي سيارات سوى ملاكي دمياط بالدخول للمحافظة، كما يجب أن يُظهر الراكب ورقًا يثبت أنه مقيم في محافظة دمياط.وأكدت أن مدينة رأس البر ودمياط الجديدة والشواطئ مغلقة خلال شم النسيم.وناشدت المواطنين عدم الخروج يوم شم النسيم، لأنه لا توجد مصايف ولا تنزه خلال يوم شم النسيم.