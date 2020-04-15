قاتل والده في المقطم ينتظر تصديق المفتي على حكم الإعدام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض، اليوم الأربعاء، الحكم في إعدام المتهم بقتل والده بمساعدة ثلاثة من أصدقائه في المقطم، للأسبوع الثاني من شهر مايو إداريًا.المتهمين هم كل من: عبد الله سيد سيد عوض الله، طالب، وخالد محمد أحمد طرفاوي، طالب، ومحمد أحمد مرعي إبراهيم، طالب قتلوا المجني عليه سيد عوض الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن قطع الأول أوصال رحمه بأبيه حيث وجه له بمساعدة رفقائه طعنات نافذة بالجسم للاستيلاء على أمواله بمنطقة المقطم.