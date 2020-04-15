كثافات مرورية في شوارع القاهرة والجيزة

انتظمت حركة المرور في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق والمحاور حفاظًا على سلامة الجميع.وشهد الطريق الدائري القادم من الزراعي والمتجه إلى نفق السلام، حالة من الانتظام المروري، بينما حدثت بعض الكثافات المرورية بصورة عالية أعلى مناطق بهتيم ومسطرد والمرج.تزاحمت حركة السيارات في المنيب من وصلة المريوطية حتى منزل الأوتوستراد والتجمع الخامس، وتواجدت تكدسات عالية أعلى كوبري أكتوبر وميدان رمسيس من مدينة نصر حتى وسط المدينة، وطريق العروبة بمصر الجديدة.وشهد محور 26 يوليو شهد كثافات متحركة اتجاه ميدان لبنان،وفي نفق الملك الصالح، وفي شارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود، وفي شارع شارع السودان خاصة عند مترو جامعة القاهرة، وعند شارع البحر الأعظم.