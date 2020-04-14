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الكنيسة الإنجيلية تنعى الشهيد محمد فوزري الحوفي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:13 م
أندريه زكي
أندريه زكي
تريزة شنودة
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نعت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، ببالغ الحزن والأسى الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بالأمن الوطني، الذي استشهد اليوم إثر تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، ونجحت فيها قوات الأمن في تصفية كل عناصر الخلية الإرهابية.

وقدم «زكي» خالص العزاء لأسرة الشهيد وللوطن أجمع، مضيفا «نصلي أن يمنحهم الله العزاء والصبر ونصلي لأجل الشفاء العاجل لكل رجال الشرطة الذين أصيبوا جراء هذه المواجهة.. إننا نقدر بإجلال واعتزاز هذا الدور الوطني الجسور لرجال الأمن الذي يقومون به في سبيل حماية الوطن والمواطنين، والتضحيات الجليلة للحفاظ على أمن الوطن.. نصلي من أجل سلامة بلادنا من كل شر، وأن يُجتَث وباء الإرهاب الغاشم، ونثق أن الوطن سينتصر فوق كل شر».

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