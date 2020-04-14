مشاهدة مسلسل قوت القلوب الحلقة 19.. ماذا حدث في الحلقة السابقة؟ (فيديو)

مشاهدة مسلسل قوت القلوب الحلقة 19



ويقدم لكم «الدستور» مواعيد عرض الحلقة الـ19 التاسعة عشر من المسلسل، الذي تخوض بطولته الفنانة ماجدة زكي.



ويقدم لكم «الدستور» مواعيد عرض الحلقة الـ19 التاسعة عشر من المسلسل، الذي تخوض بطولته الفنانة ماجدة زكي.

وتعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل «قوت القلوب» وتخوض بطولته الفنانة ماجدة زكي مساء الثلاثاء على قناة «الحياة» الفضائية في تمام الساعة التاسعة مساء، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، والإعادة الساعة الواحدة صباحا والساعة الحادية عشر صباحا على قناة «الحياة الحمراء»، وفي تمام الساعة العاشرة مساء والساعة التاسعة صباحا والساعة الثالثة عصرا على قناة «الحياة دراما».



واحتوت الحلقة السابقة الـ18 من المسلسل، مواجه خالد والدته قوت بحقيقه توسطها لإخراجه من السجن، وتضمنت الحلقة مواجهة بين جابر ويحيى، والحيرة التي يقع فيها خالد واضطراره إلى اتخاذ قرار مصيري، وتنتهي الحلقة بذهاب قوت إلى المقابر.





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المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ماجدة زكي كل من الفنان محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

