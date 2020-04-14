«نهارات بلا تجاعيد».. الشعر في مواجهة العزلة

في إصداره الأخير "نهارات بلا تجاعيد" يفصح الشاعر عبدالرزاق الربيعي عن عدد كبير من المشاعر التي تتمحور حول الشوق، والشعور بالعزلة التي فرضتها معطيات الزمان والمكان.وقد صدرت المجموعة عن الآن ناشرون وموزعون، المجموعة التي جاءت في مئة وثلاث وسبعين صفحة من القطع المتوسط، ضمت ثلاثا وخمسين قطعة تراوحت بين قصيدة ومقطوعة وشذرة، وغلب عليها شعر التفعيلة، في لغة تجسدت فيها وجدانيات غطت مساحة كبيرة من عمر وتجربة الشاعر.وعبدالرزاق الربيعي شاعر وكاتب مسرحي، يعمل في مركز البحوث والدراسات في مؤسسة عمان للصحافة، وصدر له قبل ذلك مجموعة كبيرة من الأعمال الشعرية والمسرحية والدراسات، منها:الحاقًا بالموت السابق (1987)، جنائز معلقة (2000)، غدًا تخرج الحرب للنزهة (2204)، خذ الحكمة من سيدوري (2006)، ما وراء النص (2009)، أبنية من فيروز الكلمات.. طواف على أجنحة سعيد الصقلاوي (2010)، راهب القصيدة عبدالعزيز المقالح (2011)، خطى وأمكنة.. من أدب الرحلات (2013)، حلاق الأشجار.. مسرحيات للأطفال (2018).ونالت نصوصه: "رأيت"، و"خريف الجسور"، و"كأسك يا سقراط"، و"زمن للموت"، جوائز أدبية في مهرجانات وفعاليات أدبية عدة، كما صدرت مجموعة من الدراسات التي تناولت تجربته الإبداعية.