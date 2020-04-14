إحالة 3 متهمين للمحاكمة لاتجارهم في العملات المزيفة

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، الثلاثاء، إحالة 3 متهمين إلى المحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم بالاتجار في العملات المقلدة.تمكّن قسم شرطة الأميرية من ضبط "هيثم. ا"، عاطل، محي.م"، عامل، "أحمد. م"، عامل، وبحوزتهم 300 ورقة مالية فئة المائة جنيه.وبمُواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، واعترفوا بتحصّلهم على المضبوطات من أحد الأشخاص، وتم تحرير عن محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.