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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بطلة «حكايات بنات»: اعتذرت عن عملين لنجوم كبار فى رمضان لهذا السبب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:37 م
هاجر أحمد
هاجر أحمد
حسين الجندي
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قالت الفنانة الشابة هاجر أحمد، إنها اعتذرت عن المشاركة في عملين في رمضان المقبل وذلك بسبب انشغالها بتصوير الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات الذي يعرض حاليًا علي شاشة قناتي اون واون دراما وتقدم من خلاله شخصية "أش" التي تحب ميكانيكا السيارات.
هاجر أحمد
هاجر أحمد
وأضافت هاجر في تصريحات لـ"الدستور" أن العملين لنجمين كبيرين في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أنه لا يصح أن تكشف اسمهما احترامًا للفنانة التي شاركت في العمل بدلًا منها؛ وحتى لا تسبب لأسرة المسلسل أي إحراج؛ مشيرة إلى أن سبب الاعتذار الثاني هو أنه كانت تبحث عن شخصية جديدة تقدمها وتبتعد عن التشابه ما بين ما جاء في العملين وأعمالها السابقة ورغبة في التجديد.
هاجر أحمد
هاجر أحمد
وكانت قد شاركت هاجر أحمد في رمضان الماضي من خلال مسلسل هوجان أمام النجم محمد عادل إمام، إضافة إلى مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل نسر الصعيد الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان وعرض في رمضان قبل الماضي.

هاجر أحمد
هاجر أحمد
ومسلسل "حكايات بنات" بطولة ميرنا نورالدين وهاجر أحمد وأسماء جلال وهند عبدالحليم وهو من إخراج مصطفي ابوسيف ويحكي عن قصص وحكايات لأربع بنات تتعرض كل منهن للصدمات سواء في الأسرة أو في العمل أو بين من تحبه، بينما يشارك في العمل عدد من الفنانين الشباب من بينهم ليلي حسين حازم ايهاب ومي حسين رمزي لينر وآخرون، بالإضافة إلي مشاركة النجوم نبيل نورالدين وعلا رامي وناهد رشدي.

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