بطلة «حكايات بنات»: اعتذرت عن عملين لنجوم كبار فى رمضان لهذا السبب

قالت الفنانة الشابة هاجر أحمد، إنها اعتذرت عن المشاركة في عملين في رمضان المقبل وذلك بسبب انشغالها بتصوير الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات الذي يعرض حاليًا علي شاشة قناتي اون واون دراما وتقدم من خلاله شخصية "أش" التي تحب ميكانيكا السيارات.



هاجر أحمد

وأضافت هاجر في تصريحات لـ"الدستور" أن العملين لنجمين كبيرين في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أنه لا يصح أن تكشف اسمهما احترامًا للفنانة التي شاركت في العمل بدلًا منها؛ وحتى لا تسبب لأسرة المسلسل أي إحراج؛ مشيرة إلى أن سبب الاعتذار الثاني هو أنه كانت تبحث عن شخصية جديدة تقدمها وتبتعد عن التشابه ما بين ما جاء في العملين وأعمالها السابقة ورغبة في التجديد.



هاجر أحمد

وكانت قد شاركت هاجر أحمد في رمضان الماضي من خلال مسلسل هوجان أمام النجم محمد عادل إمام، إضافة إلى مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل نسر الصعيد الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان وعرض في رمضان قبل الماضي.



هاجر أحمد