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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الأورمان» توزع مواد غذائية لـ73 ألف أسرة استعدادًا لرمضان

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:56 م
اللواء ممدوح شعبان،
اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية
رباب الأهواني
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قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن هناك تنسيق تام مع الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن، وصندوق تحيا مصر ورجال الأعمال لمساعدة الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة تليفزيونية، اليوم الخميس، أنه حتى الآن جاري العمل بـ 222 قرية بالوجه البحري والقلبي، وتم عمل أبحاث دقيقة لـ 110 آلاف أسرة، وتم توزيع مساعدات لـ 73 ألف و233 أسرة متمثلة في مواد غذائية ولحوم استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وناشد مدير عام جمعية الأورمان، بعمل لوحة شرف لرجال الأعمال الشرفاء وكل من يدعم أبناء مصر، مشددًا على أن هناك تبرعات قوية جدًا من رجال الأعمال والبنوك والمصريين لدعم الأسر الفقيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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