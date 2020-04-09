نيابة الأميرية تحيل متهمين بقتل سائق للجنايات

أمرت نياية الأميرية اليوم الخميس، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالشروع في قتل سائق توك توك، وحيازة سلاح ناري بسبب خلافات مالية بدائرة القسم.كان قسم شرطة الأميرية تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة، وإصابة المجني عليه ا.ا سائق توك توك، وبالانتقال لمكان الواقعة تم ضبط المتهمين، وهم علواني.ط مسجل خطر وجمعة.ا مسجل خطر، وأقرا بأنه نظرًا لخلافات مالية مع المجني عليه وامتناعه عن سداد المبلغ تشاجروا معه وبتفتيشهم عثر بحوزتهم سلاح أبيض مطواه وسلاح ناري دون تراخيص وتحرر المحضر اللازم.