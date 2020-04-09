«عامر» يطالب «عبدالعال» بإلغاء الفوائد والمتأخرات على المصانع

أرسل المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خطابا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بضرورة إلغاء كافة الفوائد والمتأخرات على المصانع والشركات وذلك على أسعار الطاقة سواء غاز أو كهرباء أو مياه، مشيرا إلى أن المصانع لم تعد تستطع دفع تلك الفوائد، لا سيما مع توقف عدد كبير من المصانع نتيجة تلك الأزمة.وطالب عامر، في بيان له، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وكافة الضرائب التي تتحملها أصحاب المصانع، وذلك للوقوف بجانبهم في الأزمة ودعم قطاع الصناعة وتعزيز ثقة المستثمرين، وأكد أن الحكومة تدعم قطاع الصناعة وتسعى لتقديم كافة التسهيلات للمصنعين، لاستكمال عجلة الإنتاج لسد احتياجات الشعب المصري في تلك الفترة الحرجة.وطالب البنك المركزي بتوسيع نطاق مبادرة إسقاط المديونيات الجديدة على المصانع والشركات لتشمل أيضا القديمة التي تراكمت على تلك المصانع، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع ليست لديهم القدرة على دفع المديونيات الماضية لعدم استقرار خطوط الإنتاج في الفترة الحالية.‎