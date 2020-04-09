الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس ، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.ويشهد الوجه البحرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 19درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 20درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 24درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 22درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 25درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى الطور الصغرى 17 والعظمى 25درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 26درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 30درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 26درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 28درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 29درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 31درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 33درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 32درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 30درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 30درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 22 والعظمى 30درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 28درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28