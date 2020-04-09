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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. آخر موعد لتسجيل العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ 500 جنيه

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:04 ص
جريدة الدستور
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تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من استقبال تسجيل العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، تمهيدًا لصرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، ومقدارها 500 جنيه، اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 إبريل الجاري.

وسيتم الصرف من خلال مكاتب البريد التي سيتم تحديدها لكل عامل في رسالة نصية سيتم إرسالها من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل عامل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم وكرامتهم.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة، سيقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أي تكلفة مالية علي العامل (مجانا)، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة خلال الشهرين المقبلين، ليصل بذلك إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه في نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه، هي إجمالي ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

وأوضح وزير القوى العاملة، كيفية التسجيل على الموقع بإتباع الخطوات الآتية:
= الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالي: http:www.manpower.gov.eg
= اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.
= اختيار اضغط هنا للتسجيل.
= املأ بيانات الاستمارة.
= اضغط على إرسال.

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