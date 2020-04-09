برلمانى يكشف تفاصيل عزل ألف أسرة بقريتى بنى عفان ودموشيا ببنى سويف

قال النائب البرلماني عبد الرحمن برعى إنه، تم عزل ألف أسرة بقريتي بني عفان ودموشيا، بعد ثبوت إصابة 26 مواطنًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددًا على أن الإجراءات المتبعة من الدولة المصرية تجاه حماية المواطنين جيدة جدًا وفعالة لحماية حياة المصريين.وأضاف برعى، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تعمل على تلبية احتياجات الأسر التي عزلت بالقريتين وهو أسلوب تتبعه مع كافة المناطق التي يظهر بها حالات إيجابية تحمل الفيروس القاتل.وأشاد النائب البرلمان، بالدور الإيجابي الذي يقوم به شباب القريتين، وتابع:"شباب القرية متضامنين على أعلى مستوى ويقومون بدور رائع جدًا حيث يقومون بمساعدة الأسر التى تحت الحجر وتلبية كافة مطالبهم".