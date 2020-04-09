كيف يقضى محمد عساف وقته فى الحجر المنزلى؟

كشف الفنان محمد عساف، نجم برنامج «أراب أيدول»، عن وقته داخل الحجر المنزلي في دبي، رغم تواجد عائلته في غزة، مؤكدًا أنه مثله مثل كل الناس يحاول قضاء وقته بالبحث عن أشياء مميزة أثناء فترة الحجر.وأضاف «عساف»، خلال مداخلة عبر تطبيق skype، مع برنامج MBCTrending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، أنه خلال هذه الفترة يشعر بأنها مميزة رغم نقمة وجود فيروس كورونا، إلا أنه يشعر أن هذه الأزمة قربت الناس كثيرًا من بعض.وتابع: «أنا محب للتفاؤل وخلال هذه الفترة تواصلت مع عدد كبير من أصدقائي لم أتحدث معهم من فترة طويلة، كما أنها تعلم الإنسان الصبر رغم أنها فترة صعبة ولكن بها أمور إيجابية».